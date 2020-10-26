墨爾本再傳零確診 將鬆綁防疫封鎖措施

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（法新社墨爾本26日電） 澳洲第二大城墨爾本通報沒有新增確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）及不治病例後，當局今天宣布，施行近4個月以來的繁重防疫封鎖措施將在本周解禁。

墨爾本500萬居民禁足在家規定，將從28日凌晨零時取消，同時餐廳、美容院和零售店將獲准營業。

這是維多利亞州及其首府墨爾本從6月8日以來，首度通報過去24小時沒有新增確診及不治病例。維多利亞州7月間因接待海外返國民眾的防疫飯店出現安全管制疏忽，引發疫情蔓延。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布居民期待已久的鬆綁措施，在提及這是「激動人心的一天」時，他的聲音沙啞。

安德魯斯在墨爾本告訴媒體：「今年是非常艱難的一年。維多利亞州居民付出很多，我為他們每一個人感到驕傲。」

墨爾本在夏天成為澳洲第二波疫情傳播中心，8月單日新增確診病例一度突破700例，而澳洲其他地區已在鬆綁限制。

墨爾本一些防疫限制措施已於上周取消，允許理髮和打高爾夫球，但在墨爾本北部通報小規模疫情後，原本將在25日進一步鬆綁的防疫措施延後24小時，以評估數千項檢測結果。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP