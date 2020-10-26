大選倒數9天 5900萬美國人已投票

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（法新社華盛頓25日電） 中立的投票觀察員今天表示，美國總統大選還有9天才登場，但提前投票盛況空前，已超過4年前上屆大選所有選前投票。

數以百萬計美國人不想在疫情期間前往擁擠的投票所，加上總統川普和民主黨對手拜登（Joe Biden）都把此戰形塑為存亡之戰，激出不少選民，進而帶動提前投票刷新紀錄，無論是郵寄投票或提前親自投票。

佛州大學（University of Florida）旗下中立的「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計指出，截至今天已有超過5900萬人提前投票；根據美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）網站，那比2016年親自提前投票或郵寄投票的5700萬人還多。

目前提前投票以民主黨人居多，但是不是就代表拜登能輕鬆勝選，仍有待觀察。

川普數月來多次未提出證據宣稱郵寄投票會導致舞弊，因此許多共和黨人預料投票日當天才會投票；但佛州大學政治系教授麥唐納（Michael McDonald）警告，隨着全美確診飆升，這個策略「看來風險更大」。

麥唐納推文說：「如果他的選民至少有些決定不去投票怎辦？如果投票所不開放，或選舉辦公室關閉呢？」

「美國選舉計畫」預測，今年可能會有1億5000萬人投票；相較之下，2016年有大約1億3700萬人投票。

一些攸關2020選舉結果的州也篤定會刷新紀錄，例如德州。「美國選舉計畫」今天表示，截至目前為止，德州提前投票人數已來到2016年的8成。

麥唐納說：「德州直到周五（30日）都還會有提前親自投票，加上投票日當天，因此德州投票率毫無疑問會超過2016年，問題是超過多少？」

傳統上是保守派重鎮的德州自1980年以來都支持共和黨候選人，目前部分民調顯示拜登可能在德州險勝，各界都在密切觀察德州選情。

© 2020 AFP