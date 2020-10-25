明斯克10萬人上街抗議總統 反對派醞釀26日大罷工

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（法新社明斯克25日電） 白俄羅斯首都明斯克（Minsk）今天又有10萬人走上街頭，抗議執政長達26年的強人總統魯卡申柯。被迫流亡國外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭呼籲民眾，從26日起展開全國大罷工。

白俄8月9日舉行總統大選，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）宣稱壓倒性勝過反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）後，白俄境內就爆發示威潮，每個周末都有大批群眾上街要求魯卡申柯下台。

反對派設定今天是最後通牒的期限，魯卡申柯若沒有請辭下台，他就要面臨全國大罷工。

今天的示威遊行期間，部分群眾高喊「罷工」。當地媒體估計至少有10萬人參與示威。

反對派透過通訊軟體Telegram指出，警方使用震撼彈驅散示威群眾，同時大規模逮捕行動也在進行中。

白俄人權團體「維斯納」（Viasna）表示，在傍晚有將近160人被逮捕。

季哈諾夫斯卡婭也在Telegram指出：「今天這個政權再度向白俄羅斯人民展現，暴力是它唯一能做到的事情。」

她還提到：「因此，明天10月26日，全國罷工將展開。」（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP