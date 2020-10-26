柯蕭投5.2局送6K 道奇勝光芒世界大賽聽牌

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（法新社阿靈頓25日電） 靠着先發投手柯蕭投5.2局送出6次三振壓制對手打線，MLB道奇今天4比2擊敗光芒，在世界大賽以3比2率先「聽牌」。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽前4戰打完後，洛杉磯道奇、坦帕灣光芒各拿兩勝戰成平手。今天的第5戰，雙方由第1戰的先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）再度正面對決。系列賽首戰，柯蕭投6局掉1分拿下勝投，格拉斯諾則是投4.1局丟6分吞敗。

今天道奇在1局上半靠貝茲（Mookie Betts）、席格（Corey Seager）兩支安打串連先馳得點，1出局後曼西（Max Muncy）獲保送，貝林格（Cody Bellinger）兩出局後的安打讓道奇又添1分。2上首名打者皮德森（Joc Pederson）揮出中外野方向陽春彈，讓道奇以3比0領先。

3下首名打者凱麥爾（Kevin Kiermaier）安打上壘，1出局後迪亞茲（Yandy Diaz）揮出右外野方向滾到全壘打牆邊的深遠三壘安打，讓光芒的得分開張，下一棒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）打穿三、游防線的安打讓球隊添得第2分，這是他在今年季後賽敲出的第27支安打，這讓他超越2014年的桑多華（Pablo Sandoval），成為在單一季後賽敲出最多安打的選手。

光芒4下首名打者馬格（Manuel Margot）獲保送後盜上二壘，再藉對手接球失誤上到三壘，他在兩出局後發動盜本壘的奇襲，這是2002年以來，第一次有球員在世界大賽試圖盜本壘，可惜他被判出局，未能幫光芒扳平比數。

5上兩出局後，曼西在球數2好3壞的情況下，將對手一個99英里的四縫線速球轟上中右外野看台，讓道奇以4比2領先光芒，最終道奇就以2分之差贏球。

柯蕭在5下三振凱麥爾，生涯在季後賽的奪三振總數達到206次，刷新太空人賽揚強投魏蘭德（Justin Verlander）在季後賽累積205次奪三振的紀錄，成為生涯在季後賽賞給對手最多三振的投手，今天他共送出6次三振，生涯在季後賽的奪三振次數累積到207次。

© 2020 AFP