民調：阿拉伯世界較屬意拜登領導美國

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（法新社利雅德25日電） 今天公布的民調顯示，阿拉伯世界多屬意民主黨候選人拜登（Joe Biden）成為下任美國總統，而非他的共和黨對手川普。

由沙烏地阿拉伯英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）委託、英國市調公司「輿觀」（YouGov）執行的民調顯示，中東與北非18國3097名受訪者中，約39%支持拜登，只有12%選擇川普。

這份民調說：「當問到哪位候選人當選總統對阿拉伯世界較好，多數人（49%）認為兩人都不符合這種描述，但拜登仍是比川普更好的選擇。」

美國在阿拉伯世界扮演重要角色，阿拉伯世界也密切關注這場大選。

包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國在內，阿拉伯國家政府基於多種原因，多屬意川普當選，其中一個原因就是川普對他們的區域對手伊朗立場強硬。

但這份民調反映出不同民意。

「輿觀」執行長莎士比亞（Stephan Shakespeare）告訴法新社：「如果由阿拉伯世界選擇下位總統，拜登會大勝。」

「但那有部分是因為他們對拜登所知不多，只有一半受訪者說聽過他們，但幾乎大家都聽過川普。」

如果拜登勝選，約58%阿拉伯人認為他「應該別碰歐巴馬政府的政策」。

拜登曾在歐巴馬政府擔任副總統。

川普廢止歐巴馬時代與伊朗簽訂的核子協議，並對伊朗政權實施嚴格制裁，因此贏得了部分受訪者支持，但僅有17%阿拉伯人認為川普的立場可增進區域安全。

這份民調還顯示，阿拉伯世界非常不支持川普2017年把美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷的決定，高達89%反對。

此外，民調點出年輕人賦權、阿拉伯－以色列衝突、全球疫情，是阿拉伯人最希望下任美國總統關注的3大議題。

© 2020 AFP