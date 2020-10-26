美國務院：亞塞拜然亞美尼亞再次同意停火

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（法新社華盛頓25日電） 美國國務院今天宣布，在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區引爆戰事的亞美尼亞和亞塞拜然，兩國再度同意遵守「人道停火」，明天起生效。

國務院今天在聯合聲明中表示，副國務卿畢根（Stephen Biegun）昨天會見兩國外長和「歐洲安全暨合作組織明斯克集團」（OSCE Minsk Group）的共同主席。

明斯克集團是歐洲安全暨合作組織所成立，美、法和俄羅斯都是集團成員，也是這場衝突的主要調停國。

美國國務院和亞塞拜然、亞美尼亞政府在聲明中表示，最新的停火協議預計當地時間26日早上8時生效。

這已非兩國首度承諾各自停火，前幾次停火協議達成後都無法持久。

美國國務卿蓬佩奧在推特（Twitter）上表示，最新的停火協議是在與亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）及亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「密集交涉」後達成。

蓬佩奧23日分別會見雙方外長，呼籲他們「終止暴力並保護平民」。

美國國務院並表示，明斯克集團共同主席國和亞美尼亞、亞塞拜然外長「同意10月29日在日內瓦再次開會」，以尋求所有能和平解決納卡區衝突的必要手段。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP