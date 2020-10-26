蓬佩奧4天亞洲行首站 抵達新德里討論中國威脅

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（法新社新德里26日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天抵達新德里，展開為期4天的亞洲行。蓬佩奧表示，他此行將聚焦在中國構成的威脅。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）陪同蓬佩奧訪印兩天。蓬佩奧將與印方舉行高階會談，印度和中國6月在兩國邊界爆發流血衝突後，雙方緊張升高。

隨着中印雙方在喜瑪拉雅山區緊張對峙進入嚴冬，印度亟需美方在寒地氣候的裝備。官員表示，蓬佩奧及艾斯培與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及國防部長辛赫（Rajnath Singh）會面時將會討論這些議題。

官員表示，美印預計將簽署一項分享地理空間情報的協議，替美國運交精密的飛彈技術鋪路。

美印國防部長將討論兩國軍方的合作，其中包括情報分享、加強聯合演習和軍售，軍售項目可能包括美國F-18戰機。

蓬佩奧結束印度行程後，將前往斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼，這些國家在印度太平洋海上交通扮演關鍵角色。

蓬佩奧行前表示，這趟亞洲行將包括討論自由世界國家如何合作阻擋中國共產黨帶來的威脅。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP