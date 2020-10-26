諧星總統光環褪 烏克蘭地方選舉執政黨挫敗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社基輔25日電） 出口民調顯示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）率領的執政黨在今天的地方選舉吃鱉，反觀無論親俄或親歐的對手政黨，在各大主要城市的得票都領先。

法新社報導，烏克蘭的9個主要大城與地方行政區舉行選舉，澤倫斯基所屬政黨「人民公僕黨」（Servant of the People ）的候選人沒有一個選上市長，連澤倫斯基的家鄉也不例外。

根據兩份出口民調，人民公僕黨只在烏國中部兩座大城的市議會贏得多數，但在其他7個城市，人民公僕黨大多隻能當老三或老四。

這次地方選舉被視為澤倫斯基的期中考，他一年半前在跌破眾人眼鏡下當選總統，但目前人氣已下滑。

澤倫斯基當選總統前是沒有政治經驗的諧星，他在2019年烏克蘭總統選舉大勝後，允諾要根除貪腐並終止在烏東與親俄分離主義分子的戰事。人口約4000萬的烏克蘭是前蘇聯加盟共和國之一。

他所新創建的人民公僕黨去年也在國會選舉贏得破紀錄的絕對多數，但因改革至今令人無感，澤倫斯基與自家政黨的人氣都出現下滑。

政治分析家戴維都克（Mykola Davydiuk）告訴法新社：「他的黨幾乎在所有選區都丟掉政治優勢，對他是一大重挫。」戴維都克認為，這可能意味政府要改組，甚至國會提前改選。

根據烏克蘭國內的選務監督團體Opora指出，今天選舉的投票率僅36%，遠低於5年前地方選舉時的近47%。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP