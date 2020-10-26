馬克宏批極端主義 巴基斯坦總理指控攻擊伊斯蘭

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（法新社巴黎25日電） 法國教師帕第因在課堂上展示伊斯蘭先知的諷刺漫畫而喪命，總統馬克宏批評伊斯蘭極端主義者，並捍衛相關漫畫的發表自由；巴基斯坦總理伊姆蘭汗今天指控馬克宏「攻擊伊斯蘭」。

中學教師帕第（Samuel Paty）在教授言論自由時，於課堂上展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的諷刺漫畫，而在巴黎郊區遭極端分子斬首；上周馬克宏（Emmanuel Macron）對伊斯蘭極端主義者有一番批評言論，今天伊姆蘭汗（Imran Khan）因而作上述表示。

馬克宏說：「帕第之所以遭殺害，是因為伊斯蘭極端分子要我們的未來。」

在一連串推文中，伊姆蘭汗說，馬克宏的言辭將會種下分歧因子。

伊姆蘭汗寫道：「這個時候馬克宏大可安撫創傷，不讓極端分子有發展空間，而不是造成進一步對立與排斥，這將無可避免地導致激進主義。」

他指出，本月稍早當馬克宏說「目前伊斯蘭世界面臨危機」，他的話已經引發了爭議。

帕第因向學生展示伊斯蘭先知的諷刺漫畫，而在網路受到大肆仇恨抨擊。他展示的教材正是導致法國諷刺刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）辦公室2015年1月慘遭血腥恐攻的幾幅漫畫。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP