世貿組織裁定美課中關稅違反全球貿易規則 美提上訴

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（法新社日內瓦26日電） 針對世界貿易組織（WTO）就美中兩大強權在貿易戰期間，美國對中國課徵數以千億美元計關稅是違反貿易規則的裁決，美國已向WTO提出上訴。

法新社報導，WTO官員指出，美國今天在WTO爭端解決機構（Dispute Settlement Body，DSB）會議中宣布上訴決定。

DSB於9月15日裁定，美國2018年對價值約2500億美元的中國輸美貨物課徵關稅與全球貿易規則「不一致」，建議華府「讓其措施與義務相符」。

美國對中國課徵高額關稅，宣告世界前兩大經濟體貿易戰正式開打。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）9月猛批WTO裁決，說這證實WTO「完全無法勝任終止中國的傷害性科技作為」。

一名美國代表今天聲稱，DSB的裁決是基於法律錯誤，堅決認為中國不公平的貿易行為讓美國的創新者、勞工和企業年年付出數十億美元代價。

WTO上訴機構（Appellate Body）通常會花上3個月時間，針對任何上訴做出裁定。

在美國多年以來不間斷反對下，WTO最高法院的上訴機構自去年12月起已停止運作，因此上述過程變得複雜難行。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP