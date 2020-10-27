全球逾116萬人死於疫情 超過4351萬例確診

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少116萬768人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4351萬6870例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2943 萬7300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球26日通報新增5273人病歿、42萬8884起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（488死）、美國（464死）與阿根廷（405死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬5739人病故、870萬4968例確診，至少346萬455人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬7397人喪生、540萬9854例確診）、印度（11萬9502人喪生、794萬6429例確診）、墨西哥（8萬9171人喪生、89萬5326例確診）及英國（4萬4998人喪生、89萬4690例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有104人染疫喪命；其次依序為比利時（93人）、西班牙（75人）、玻利維亞（74人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計39萬3258死、1099萬2419例確診；歐洲累計26萬4878死、911萬3729例確診；美國和加拿大共計23萬5702死、892 萬2836例確診。

亞洲共計16萬7080死、1026萬4812例確診；中東地區共計5萬7306死、245萬9812例確診；非洲共計4萬1528死、172萬9101例確診；大洋洲共計1016死、3萬4165例確診。

© 2020 AFP