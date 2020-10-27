英國研究：COVID-19無癥狀患者 抗體消失速度較快

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（法新社倫敦27日電） 根據今天發表的一份研究指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無癥狀患者體內可偵測得到的抗體量，消失的速度似乎比有癥狀患者快。

倫敦帝國學院（Imperial College London）與英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）的研究結果也指出，18到24歲患者體內抗體消失的速度，比75歲以上患者慢。

整體而言，6月中到9月底在英格蘭各地取得的30多萬個樣本顯示，患者體內的病毒抗體量減少超過1/4。

這項研究是由英國政府委辦，規模在相關研究里數一數二，倫敦帝國學院今天刊登研究結果，指出人類對COVID-19的免疫力，會在感染後隨着時間減少。

不過參與研究的科學家提醒，關於人類對病毒的長期抗體反應，目前所知仍有限。

倫敦帝國學院公共衛生學院研究人員艾略特（Paul Elliott）說：「目前還不清楚免疫抗體能有多大保護力，或者這種免疫反應可以持續多久。」

這項研究隨機挑選36萬5000名成人，在6月20日到9 月28日之間進行3輪的手指針刺檢測，檢驗體內是否有新型冠狀病毒抗體。結果顯示，染疫後體內產生抗體的人數，在約3個月的時間內減少26.5%。

根據研究報告，如果將規模拉高到全國，這代表有抗體的英國人口比率將從6%減至4.4%。

然而研究也發現，體內有抗體的健康照護人員人數，沒有隨着時間拉長而減少，這可能與他們反覆接觸到病毒，或者一開始接觸到的病毒量較高有關。

報告主要執筆人之一的沃德（Helen Ward）說：「這項大型研究顯示，體內有抗體的人數，會隨着時間減少。」

他說：「我們還不清楚這會不會讓這些患者陷入再度染疫的風險，但大家必須持續遵照防疫指導方針，降低他們與他人感染的風險。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP