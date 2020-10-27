鎖定伊朗石油業實體與個人 美再祭反恐制裁

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（法新社華盛頓26日電） 美國總統大選登場在即，川普政府今天對伊朗石油部及石油業相關實體祭出新制裁，使美伊緊張局勢再度升溫。倘若民主黨總統候選人拜登下周勝選，這將減少他迴旋的空間。

川普政府2018年起對伊朗重啟全面制裁，目的在於讓伊朗原油出口歸零，企圖切斷伊朗所有現金流。伊朗與美國盟友沙烏地阿拉伯和以色列為敵。

根據新的制裁措施，美國政府對伊朗國家石油公司（NIOC）、伊朗石油部和伊朗國家油輪公司（National Iranian Tanker Company）實施反恐制裁，未來執政者要放寬制裁將變得更加困難。

美國財政部點名伊朗石油部及石油業相關實體與伊斯蘭革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）有關，對它們祭出制裁。美國稍早已將伊朗精英伊斯蘭革命衛隊正式列為恐怖組織，聖城部隊揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）今年一月在巴格達機場遭美軍空襲狙殺。

財長梅努欽（Steven Mnuchin）發表聲明說：「伊朗政權利用石油部門，資助伊斯蘭革命衛隊和聖城部隊破壞穩定的活動。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，這些制裁措施應可對「剩餘幾個向伊朗購買原油的少數買家」發出警告。

蓬佩奧在聲明中說：「為限制伊朗政權威脅鄰國和破壞中東穩定的能力，祭出這些制裁措施是施以最大程度壓力的重要一步。」

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）譴責美方制裁是「華府將（伊朗）原油出口歸零政策失敗的消極反應」。

桑加尼在推特寫道：「我在海外並無資產可被制裁。我願為伊朗犧牲自己的生命、財產和名譽。」桑加尼是美國新制裁鎖定的對象之一。

伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）炮轟美國「制裁成癮」，要華府「戒掉這個壞習慣」。

© 2020 AFP