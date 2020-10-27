AIG任命新執行長 分拆壽險退休業務成立新公司

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（法新社紐約26日電） 全球性保險業者美國國際集團（AIG）今天宣布多部門重組，任命新的執行長並把事業分拆成兩大部分。

AIG曾是全球最大保險公司，但在2008年全球金融危機時，需要美國政府的救助才能度過難關。公司任命紮菲諾（Peter S. Zaffino）從2021年3月1日起擔任執行長，紮菲諾目前是公司總裁。

AIG在聲明中表示，現在執行長杜普雷特（Brian Duperreault）將轉任董事會執行董事長。

AIG還宣布從一般保險業務中分拆壽險及退休業務，簡化公司結構，使每個事業都更能獲利。

一度是全球最大保險公司的AIG，2008年9月向紐約聯邦準備銀行尋求挹注流動資金時，由於面臨數百億美元的不良、未對衝衍生性金融商品合約壓力，公司正瀕臨崩潰邊緣。

美國政府以引發爭議的1820億美元緊急紓困方案拯救AIG，其後已由AIG全額償還，AIG在金融危機發生後的幾年內出脫旗下許多單位。

AIG今天還表示，預計其巨災保險部門第3季稅前虧損7.9億美元，其中1.85億美元與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關，包括取消旅行和活動。

另外6.05億美元損失來自美洲和日本的暴風雨，以及美國西部火災。

AIG預定11月5日公布季報。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP