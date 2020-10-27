WHO秘書長：減災和控制疫情可以並行 防疫人人有責

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（法新社日內瓦26日電） 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，放棄控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「很危險」，敦促各國不該「放棄」，而且人人有責。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在視訊簡報會上說：「我們不能放棄。」

譚德塞坦言經過多月來的抗疫，大家開始出現某種程度的「疫情疲勞」。他說：「很難熬，疲勞也是真的，但我們不能放棄。」他敦促各國領袖「權衡人命和生計受損」。

譚德塞說：「各國領袖迅速行動時，就能遏阻病毒。」

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普政府已將重點移向「減災」，而不是消滅病毒。

梅多斯說：「我們將不會控制疫情，然而我們可以掌握一個事實，即我們可以獲得疫苗、治療方法和其他減緩方式。」梅多斯還拿更為致命的COVID-19與季節性流感相提並論。

譚德塞被問到梅多斯的說法時表示，他同意聚焦減災很重要，尤其是保護易受感染的族群，「但放棄控制很危險」。

譚德塞強調減災和控制疫情「並非對立，我們可以並行」。

儘管各政府有責任要確保篩檢與接觸史追蹤之類的措施落實，譚德塞也強調，每個人都有義務要協助遏阻疫情蔓延。

他堅稱：「這場疫情沒有神奇的解決方案。」

「沒人想再歷經所謂的封城，但如果我們想避免這種狀況，我們全都必須盡好本分。」

© 2020 AFP