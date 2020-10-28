傳C羅再度采檢仍呈陽性 歐冠對決梅西添變數

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（法新社杜林27日電） 效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度，原定明天在歐洲冠軍聯賽對陣西甲強權巴塞隆納時，將與老對手梅西上演同場競技戲碼，但賽前傳出他新型冠狀病毒篩檢再度呈陽性反應。

葡萄牙獨立電視台（TVI）報導，經尤文圖斯（Juventus）采檢，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo ）「再度驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應」。

35歲的C羅目前在等待歐洲足球總會（UEFA）檢測結果，如果驗出結果為陽性，他將無法參加在義大利杜林（Turin）舉行的G組賽事。

C羅是兩周前替葡萄牙國家隊出征時首度確診，在返回義大利後自我隔離。

TVI指出，5度贏得金球獎（Ballon d'Or）的C羅18 度篩檢出陽性反應，而根據歐洲足總規定，C羅必須在賽前24小時驗出陰性才能上場比賽。

尤文圖斯僅證實選手康復的消息；衛星電視平台天空義大利（Sky Italia）與平面媒體「體育報」（Gazzetta dello Sport）則報導，C羅將錯過與巴塞隆納（Barcelona）交鋒的機會。

如果C羅能夠上場，這將是他2018年離開西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）加盟尤文圖斯後，首度與阿根廷籍巨星梅西（Lionel Messi）正面對決。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

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