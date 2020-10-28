入冬疫情大爆發 德擬祭封鎖措施

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（法新社28日電） 隨着入冬後感染2019冠狀病毒疾病人數飆升，醫院病床人滿為患，德國總理梅克爾（Angela Merkel）明天將和國內16位邦總理舉行危機會談，預期將推動「輕封鎖」政策。

根據德國銷量最多的「畫報」（Bild）報導，研擬中的新防疫封鎖措施包括關閉餐館、酒吧，公共和私人集會實施嚴格限制，但學校照常上課。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）說：「我們需要快速和堅決的行動，以遏阻新一波的疫情。」

根據德國的邦聯制度，各邦對於邦內限制措施有最後的決定權，部分疫情沒那麼嚴重的地區恐不滿這些造成更多經濟傷害的措施。

東部圖林根邦（Thuringia）極左派邦總理拉梅洛（Bodo Ramelow）已經表態不支持媒體所稱、梅克爾提出的「輕封鎖政策」。

根據德國疾病防控機關「羅伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute，RKI），德國今天新增病例超過11400例。德國目前每日新增病例數經常破萬。儘管如此，這個數字仍遠低於鄰近的法國和比利時。

德國經濟部長阿特麥爾 ( Peter Altmaier)警告，德國確診病例將出現「爆炸性成長」，本周結束前每日新增病例恐達2萬例。

© 2020 AFP