卡達機場強迫10航班女乘客侵入性檢查

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（法新社雪梨28日電） 卡達首都杜哈機場月初發現棄嬰，因此要求卡達航空飛澳洲航班的女性乘客接受侵入性檢查。澳洲外交部長今天說，有多達10架班機的女乘客被迫受檢，遠高於各界先前認為的數字。

卡達方面今天表示，對於侵犯個人自由感到「遺憾」。

澳洲媒體25日揭露，杜哈哈馬德國際機場（Hamad International Airport）工作人員本月稍早在廁所發現一名棄嬰後，機場當局竟要求卡達航空（Qatar Airways）一架飛雪梨航班的女乘客下機接受侵入性檢查。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天在參議院聽證會表示，「總共有10架飛機」的女性乘客接受搜查。她說，這是「讓人極度不安」且「冒犯」的舉動，「我們昨天經由杜哈駐點人員得知此事」。

潘恩說，10月2日飛雪梨的卡達航班有18名澳洲女性以及「其他外國籍」乘客受害。法新社得知，有1名法國女性當時也在機上。

此事引發澳洲和卡達外交齟齬，坎培拉已對卡達提出抗議。官員表示，澳洲正在與其他國家合作，擬聯手向卡達提出關切，但基於隱私不願說明是和哪些國家合作。

潘恩承認並未和卡達外長直接對談，還說會等報告出爐後再做定奪。報告預計本周出爐。

卡達方面今天對此提出解釋時表示，對侵犯個人自由感到「遺憾」。

「緊急決定進行搜查，是希望避免犯下駭人罪行的加害者逃逸，若造成旅客困擾或侵犯個人自由，卡達感到遺憾。」

© 2020 AFP