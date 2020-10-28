墨爾本疫情趨緩鬆綁防疫限制 居民慶重獲自由

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（法新社墨爾本28日電） 澳洲第二大城墨爾本疫情趨緩，當局今天解除施行近4個月的嚴格防疫封鎖措施，居民湧向久違的商家和餐廳，享受得來不易的自由。

百貨公司經理康布林克（Magda Combrinck）說，被迫歇業100多天後恢復營運，令人感到無比興奮。封鎖措施不僅衝擊許多企業，也考驗着民眾防疫的決心。

隨着顧客重新上門，康布林克說，「我們等這一天已經等了好久了」，這「對我們來說是重大的一天」。

時序進入秋冬，歐洲和北美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度升溫，各國紛紛強化防疫措施，人口500萬的墨爾本今天零時起解封，當局解除居家令，酒吧等非必要商業營業場所也重新開放。

儘管如此，距離回到疫情爆發前的日子仍有很長一段路要走。71歲的購物者金德（Lesley Kind）說，墨爾本市中心有許多小商家還未恢復營業或看似永久歇業。

她對法新社說，靜悄悄的街頭令人震驚，重新回到墨爾本令人非常開心，但這座城市已經變得非常不一樣了。

據澳洲政府估計，封鎖一天將損失1000個就業機會。

墨爾本和其所在的維多利亞州是澳洲第2波疫情震央，8月巔峰時期每天新增700多例確診。維多利亞州今天新增2例確診和2起死亡病例，14天平均下來，一天新增不到3例確診。

當局希望藉由強化追蹤和檢測機制，能進一步遏止群聚感染。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向墨爾本居民道賀，說他「希望大家好好享受自由」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP