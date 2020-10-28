大尺碼女孩驕傲做自己 IG同意修改裸露政策

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（法新社舊金山28日電） 就算體型不符合「美」的刻板印象，大尺寸民眾仍應有空間展現自己對身體的驕傲。為回應這樣的訴求，照片分享平台Instagram放寬平台裸露政策。

Instagram先前移除非裔「棉花糖」女模尼可拉斯- 威廉斯（Nyome Nicholas-Williams）的照片而掀起爭議。這個社群媒體進而更新政策，允許用戶上傳抱胸、托胸或握胸的照片。

以英國為據點的尼可拉斯-威廉斯在她這張被刪的照片中赤裸上身，但用雙臂遮住雙峰。

IG全球政策計畫主管麥樂（Carolyn Merrell）今天在回覆法新社記者詢問時表示：「我們十分感激全球社群公開坦率訴說他們的經歷，這項政策改變之後，我們希望能協助更多人自信表達自己。」

「我們明白，要是用戶覺得自己體型和形象被外界所接受，將會更樂於表達自己、創造互相扶持的社群，諸如正向看待身材的Body Positivity和接受自己體型的Body Acceptance社群。」

IG決定對裸露的政策時，要考量到這個平台意在讓小至13歲的用戶使用。

擠壓胸部的圖像之所以被禁，是因這類照片一般與情色照有關，但大尺寸棉花糖女孩的半裸抱胸照片以巧妙方式展現自信，促使IG做出調整。

但抓胸、擰胸的照片依舊觸犯IG政策。

© 2020 AFP