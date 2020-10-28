大選倒數一周 拜登直搗深紅區川普中西部固票

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（法新社喬治亞州暖泉27日電） 美國總統大選倒數一周，民主黨候選人拜登今天直搗共和黨票倉喬治亞州，炮轟總統川普對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）舉白旗投降。

拜登盼繼續擴大領先版圖之際，川普今天巡迴中西部造勢，前往2016年投票給他、但民調顯示有漸漸傾向拜登趨勢的戰場州固票。

隨着選戰進入倒數，拜登請出頗孚民望的前總統歐巴馬代他到佛羅里達州助選。川普若要扭轉情勢、贏得連任，佛州就是他非得拿下的搖擺州。

有了所有民調領先做後盾的拜登今天火力全開，炮轟川普對疫情的處理。他提醒選民，川普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周末期間坦承，「我們控制不了疫情」。

拜登在喬治亞州暖泉鎮（Warm Springs）表示，川普對疫情的回應態度，就是在遞「降書」，白宮「從沒真正去試着」遏阻疫情。拜登說，川普非但未如自己承諾的，做個對抗疫情的戰時總統，還「不以為意、大吹牛皮，終至投降」。

美國目前共有22萬6000人染疫身亡。

拜登說：「我在這裡告訴你們：我們可以、也將控制這場疫情。」

「如果各位給我當各位的總統、為各位服務的榮耀，準備戰鬥。」「在我當上總統的第一天…我們就會開始行動，讓冠狀病毒疾病獲得控制。」

川普2016年在喬州以5個百分點擊敗希拉蕊，但民調顯示，現在他在這裡和拜登的支持率不相伯仲。

喬州上次在總統選戰投給民主黨候選人，是1992年時投給柯林頓，那雖已是近30年前的往事了，但拜登陣營此次很有可能翻轉喬州數十年來紅大於藍的局面，並贏得喬州兩席聯邦參議院席次。

川普今天則是維持瘋狂造勢步調，先在密西根州舉辦露天造勢，接着趕往威斯康辛州兩場活動。

這兩州都是中西部的戰場州，上屆川普在這裡以些微差距險勝希拉蕊，但他今天仍堅稱「我們在幾乎每個地方都領先」。

他在密州活動中嘶吼着說：「我得說，我是拚了老命在做！」語畢台下一陣歡呼。

川普也說，他的防疫和經濟政策會比拜登好，「這是一場川普超級復蘇和拜登蕭條之間的選擇」。

© 2020 AFP