歐美疫情飆升 亞股漲跌互見

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（法新社香港28日電） 美國和歐洲新一波疫情飆升，拖累今天亞洲股市表現，收盤漲跌互見。與此同時，投資人對美國國會通過新經濟振興方案，基本上已不抱任何希望。

分析師指出，鑒於美國國會議員在11月3日大選前，不太可能通過新經濟振興方案，新一波疫情和大選投票的不確定性，恐意味着股市未來幾天將陷入震蕩。

部分國家通報染疫死亡和新增確診病例飆升，歐洲領袖被迫恢復重創經濟的防疫封鎖措施，以遏止病毒傳播。

然而在美國也面臨疫情飆升下，市場憂心原本已搖搖欲墜的全球經濟復蘇將脫離正軌。部分專家警告，經濟恐出現雙重衰退。

StoneX策略師阿巴西（Yousef Abbasi）說：「冠狀病毒疾病感染和住院人數持續攀升，這些將受到密切關注，因為投資人想評估當局是否會採取更嚴格的減災措施。」

今年防疫封鎖和旅遊限制措施的衝擊已揭曉。世界觀光組織（World Tourism Organization）今天表示，旅遊業大幅衰退70%，營收損失高達7300億美元。此外，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示 ，外國直接投資金額可能衰退40%。

美股道瓊和標準普爾指數昨天雙雙下跌，以科技股為主的那斯達克指數則微幅上揚，投資人看好科技股將受惠於封城，民眾被迫禁足在家。

亞股今天盤初隨着前一天的美股挫跌，不過，終場部分跌幅收斂，或止跌回穩。

日股日經指數收跌0.29%；港股恆生指數跌0.32%；台北股市挫0.63%；新加坡股市跌1.17%。首爾股市Kospi指數收漲0.62%；澳洲股市上揚0.11%；紐西蘭股市收漲0.10%。

© 2020 AFP