紓困難拍板 川普：新方案恐得等到選後才能敲定

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統大選邁入倒數階段，疫情紓困計畫談判持續膠着，總統川普今天表示，可能要到選後才能敲定協議，似乎宣告本周端出新振興政策牛肉的希望正式破滅。

川普也預言共和黨將奪回聯邦眾議院掌控權，並將協助家家戶戶與企業度過這場公衛危機的紓困談判陷入僵局歸咎眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普在白宮告訴記者：「她對幫助人民不感興趣。」

「不過，待大選落幕，我們會端出有史以來最棒的經濟刺激方案，因為我認為我們將奪回眾院掌控權。」目前民調大多顯示，川普落後前副總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

裴洛西和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）就疫情紓困方案展開協商，雙方拉鋸多時仍未達共識，儘管談判進展近來出現樂觀跡象，似乎也來不及在11月3日大選前通過協議。

白宮與民主黨人正在協商規模約2兆美元的紓困計畫，但雙方在對抗冠狀病毒和協助陷入困境的州和地方政府等方面意見分歧。

川普重申，反對向民主黨執政各州與城市提供紓困。

與此同時，聯邦參議院趕在26日通過聯邦最高法院大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命案後，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）隨後宣布休會，讓參議員離開華府回到所屬選區投入最後的競選行程。儘管麥康奈仍可發起表決，但他反對祭出另一項大規模刺激方案。

隨着全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例持續增加，對紓困計畫的需求已迫在眉睫，尤其許多振興方案已經到期或即將到期，包括暫緩取消抵押品贖回權、暫停對住宅租客和商業租客的驅逐程序以及提供給小型企業的貸款，恐引發破產和無家可歸的浪潮。

在明年1月新國會上任前，國會能否在跛腳鴨會期（lame-duck session）通過新的紓困振興方案仍有變數。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP