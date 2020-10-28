道奇王牌柯蕭不再手軟 世界大賽奪兩勝助道奇封王

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（法新社德州阿靈頓27日電） 道奇隊王牌投手柯蕭一向遭譏例行賽一條龍、季後賽一條蟲，不過今年他在世界大賽貢獻兩勝，協助球隊拿下32年來首座冠軍，成功洗刷季後賽「軟手王」惡名。

32歲的左投柯蕭（Clayton Kershaw）縱橫美國職棒大聯盟MLB已13年，2008年起效力道奇至今，招牌曲球與滑球威力無窮，2011、2013、2014年三度摘下國家聯盟投手最高榮譽賽揚獎，生涯8度入選明星球員，2014年除了賽揚獎更得到國聯最有價值球員肯定，堪稱當代最具宰制力投手之一，幾乎篤定取得退休後進入名人堂的門票。

柯蕭至今在例行賽投球局數超過2300局，戰績175勝76負，防禦率僅2.43，事實上他除了2年之外，沒有一季的防禦率會超過3。不過在今年之前，他35次在季後賽登板，防禦率4.31是例行賽的將近兩倍，累積戰績11勝12負，勝率不到五成。

此外，他在季後賽失分、保送、被安打與被敲全壘打數方面也都表現得比例行賽差很多。更糟糕的是，他在面臨再輸就遭淘汰的背水一戰時，防禦率更升高到5.77，大聯盟史上排名倒數第2。

然而到了2020季後賽，柯蕭重拾強投在關鍵戰役挺身而出的本色，從國聯分區系列賽到世界大賽主投5場拿到4勝1敗，防禦率2.93，其中4勝有3勝屬於優質先發。

他在世界大賽第1場6局飆8次三振失1分為道奇搶下首勝。當道奇因第4場9局下自亂陣腳發生要命失誤，讓坦帕灣光芒系列賽以2比2追平而士氣受挫下，第5場再以5.2局只掉2分的演出為道奇以4比2搶下關鍵一勝，讓球隊以3勝2敗重新取得上風。

他個人在這一役也將生涯季後賽三振數推高至207K，改寫休士頓太空人賽揚強投魏蘭德（Justin Verlander）的205K紀錄，榮登大聯盟季後賽奪三振王。

© 2020 AFP