中國威脅制裁對台軍售美國企業 華府淡化處理

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（法新社華盛頓28日電） 針對中國威脅要制裁出售軍武給台灣的美國企業，美國官員今天淡化處理，還說破壞區域穩定的是北京，而非華盛頓。

中國26日揚言將對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和波音公司（Boeing）的防衛部門施以制裁。美國近日宣布新的對台飛彈軍售案，價值近20億美元，洛克希德馬丁公司和波音的防衛部門是參與此案的部分廠商。

法新社報導，美國國務院負責武器銷售的軍政局助卿古柏（R. Clarke Cooper）說：「這並非北京第一次威脅對美國企業施以制裁。」

媒體提出中國制裁相關問題時，古柏指出：「關於這點，一直都有威脅和挑釁。」

美國根據國內法律，有義務提供軍武給台灣自我防衛。

中國戰機近幾個月屢屢侵入台灣防空識別區，宣傳影片也呈現模擬攻擊行動。

古柏表示：「台灣安全是印太地區穩定的核心。」他還說中國早已了解美國會持續對台軍售。

美國總統川普政府對台灣的聲援愈來愈頻繁，美國高階官員代表團近期也兩度訪台。

川普在11月3日總統大選的競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）最近投書北美的中文媒體「世界日報」（World Journal），矢言將「深化」與台灣的關係。

拜登稱台灣是一個「先進的民主政體、重要的經濟體和科技強權」，並讚許台灣在防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）方面相當成功。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP