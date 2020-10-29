日銀維持寬鬆政策不變 下調年度經濟成長預估

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（法新社東京29日電） 日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）今天決議維持大規模貨幣寬鬆政策不變，但調降現行財政年度經濟成長和通貨膨脹預估。日銀並表示，準備好必要時推出新的支援經濟措施。

日銀將銀行存款利率維持在-0.1%，並繼續實施無限量收購日本公債政策，以確保10年期日本公債殖利率維持在0%左右。

日銀同時發布季度報告指出：「日本經濟很可能保持繼續改善趨勢，經濟活動會逐漸恢復， 2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情衝擊也會逐步減弱。但復蘇速度預料將緩慢，同時對Covid-19的警戒持續存在。」

日銀預測，至明年3月底結束的財政年度，日本經濟將萎縮5.5%，較7月時預估的萎縮4.7%調降。日銀還預期，全年度物價將下跌0.6%，降幅也比上回預估的0.5%更大。

日銀表示，之所以調降經濟成長預估，「主要歸咎於服務業的需求復蘇延宕」。官員還說，由於疫情、先前油價下跌和國內旅遊補助措施等因素，日本除新鮮食物以外的物價與去年相比，「目前看來很可能會是負成長」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP