曾匿名投書紐時嗆川普道德淪喪 神秘執筆人身分曝光

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（法新社華盛頓28日電） 一名白宮高官曾匿名投書紐時專欄，並出書炮轟總統川普，其真實身分引發各界臆測，美國國土安全部前官員泰勒今天自爆，他就是這名神秘執筆人，呼籲美國選民用選票下架川普。

距離美國大選剩不到一周，在前國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）任內擔任幕僚長的泰勒（Miles Taylor）此時在社群媒體推特和部落格平台Medium.com發表聲明，揭露自己就是這位「無名氏」（Anonymous）。

兩年前，一名自稱是川普政府內部「反抗軍」成員的白宮高官匿名投書「紐約時報」，痛斥川普道德淪喪，成事不足，敗事有餘，此後無名氏的身分便成了華府最受歡迎的猜謎遊戲。

無名氏當時撰文說，「許多川普任命的人士都矢言將竭盡全力，在阻止川普受到更多誤導衝動的同時，維護我們的民主體制。」

支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的泰勒寫道：「我們也須確認他的行為，是否值得我們授予他繼續任職的權力，我們面臨一個重大決定，因為我們對川普未來做出的選擇，會影響到我們未來的日子。」

「有鑒於此，他不該連任，我們也毋須經歷這樣的困境。」

泰勒今天揭露身分時說，他曾是共和黨人，也「希望這位總統（川普）能夠成功」。

「但在危機時刻，我太常見到川普證明自己是個缺乏品行的人，他的人格缺陷導致領導上的巨大失敗，這些失敗甚至可以用美國人喪失性命來衡量。」

他說：「在這兩年半的時間，我目睹川普無法勝任自己的工作。」「每個人都看在眼裡，但大多數人都因害怕遭到報復而遲遲不敢說出來。」

泰勒2018年投書紐時後，緊接着在2019年11月匿名出版名為「警告」（A Warning）的新書，大談白宮內幕。

泰勒離開川普政府後，開始定期為美國有線電視新聞網（CNN）撰稿。

川普今晚回應說：「無名氏就是個無名小卒，這名心懷不滿的員工很久以前就已火速被炒。」

川普說，他不認識泰勒，也沒聽說過這個人；但他8月曾說，泰勒是「低層員工」。

川普在亞利桑那州舉行造勢活動時說：「這個不正派的人從沒在白宮任職過。」「就我看來，他應該被起訴。」

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）則炮轟泰勒是「騙子和懦夫，寧願匿名而不行動，選擇泄密而不領導」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP