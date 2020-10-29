疫情再起歐洲各國陸續實施封鎖 亞股跌多漲少

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（法新社香港29日電） 由於法國宣布全國重新進入封鎖隔離，加上市場擔心其他主要經濟體可能會仿效，美股和歐股應聲大跌，亞洲股市今天跌多漲少。

美國國會議員未能通過新一輪財政刺激措施和選舉不確定性，早就使市場氣氛慘淡，而今法國再度啟動防疫封鎖是投資人最不想聽到的消息，與此同時今年全球金融市場崩盤後的復蘇後繼無力。

法國總統馬克宏決定實施為期至少一個月的封鎖措施，同時德國也說將實施嚴格的新防疫措施，專家則警告醫院恐很快就會不堪負荷。

歐洲各國好幾周來的染疫人數都呈指數型驟增，迫使各國政府實施防疫限制措施，專家警告英國可能是下個祭出第2次全國封鎖的國家。

歐洲股市昨天應聲重挫，法蘭克福DAX 30指數大跌逾4%，巴黎CAC 40指數挫跌逾3%；美股3大指數跌幅也都超過3%。

東京股市下跌0.37%，香港股市下挫0.49%，首爾股市挫跌0.79%，新加坡股市下跌1.32%，曼谷股市下挫0.52%，威靈頓股市挫跌0.51%，雪梨股市挫跌1.61%，台北股市下跌1.02%，馬尼拉股市重挫2.01%。

然而，上海股市則小漲0.11%，因為有報導指出，民調領先美國總統川普的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），將考慮取消川普對中國進口商品加徵的關稅。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP