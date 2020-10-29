秘魯出現20年來首例白喉患者

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社秘魯利馬28日綜合外電報導）秘魯衛生部今天表示，境內出現20年來第一起白喉（diphtheria）確診病例，並已發布國家級流行病警報。

法新社報導，秘魯當局說，患者是一名住在利馬的5歲女童，她出生時曾施打第一劑白喉疫苗，但滿2個月與6個月時並未追打第二與第三劑，以致無法獲得10年免疫力。

因此，衛生部副部長斯瓦瑞茲（Luis Suarez）指出，「她等同未施打過白喉疫苗。」斯瓦瑞茲補充說，秘魯上次出現白喉患者是在2000年。

白喉具高度傳染性，且可能致命，通常侵犯鼻腔與咽喉，有時也會侵犯皮膚。斯瓦瑞茲指出，病患在發病後於咽喉部位會形成「灰白色膜」，並有高燒、吞咽疼痛等癥狀。。

斯瓦瑞茲說：「白喉症嚴重時會造成病患呼吸困難，甚至窒息死亡，死亡率超過10%。」

3個月前，世界衛生組織（World Health Organization）曾警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已「重創」拉美和加勒比海國家的醫療系統，疫情癱瘓了當地許多醫療服務體系，導致醫護人員無力照顧其他疾病的患者。（實習編譯：張懷�u/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP