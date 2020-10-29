誤將孟晚舟密碼交給皇家騎警 加邊境署官員認違隱私法

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（法新社溫哥華29日電） 加拿大邊境服務署（CBSA）官員今天在華為財務長孟晚舟的引渡聽證會上承認，他弄丟孟晚舟電子設備的密碼，最後密碼落入聯邦警察手上，違反了加拿大隱私法。

邊境署官員柯克蘭（Scott Kirkland）表示，海關人員要求旅客交出電子設備密碼是司空見慣的事，孟晚舟2018年12月1日從香港起飛途經加拿大轉機時，他們也要了她的密碼。

柯克蘭說，他通常會把問到的密碼寫在便簽或紙上，之後再還給旅客。

柯克蘭說，但當天把孟晚舟移交給加拿大皇家騎警（RCMP）後，他就找不到寫有其電子儀器密碼的紙張，這才發現他誤將相關資訊交給了騎警。

他說：「我當時並不曉得，那張紙是落在（加拿大皇家騎警手中），或在我們的文件夾內，還是仍在櫃檯上。我看了看櫃檯和文件夾，都沒找到。」

把密碼交給皇家騎警是觸犯了拿大隱私法。柯克蘭說：「這類資訊是不得轉交出去的。」

柯克蘭同時表示，他對警方進行逮捕之前，對孟晚舟進行攔截、審問存有疑慮，說：「我們的查問可被辯為拖延正當法律程序。」

他說，他和同事一發現孟晚舟是美國通緝的大人物，「馬上了解到這會出問題」，並曾建議邊境署跳過審問這一步，把孟晚舟指認出來交給騎警就好。

加拿大應美國要求逮捕孟晚舟之後，與中國關係迅速惡化；北京當局後來以涉嫌從事間諜活動罪名，拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），被渥太華當局指控為報復性作為。

孟晚舟的引渡案聽證會預計將在2021年4月結束。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP