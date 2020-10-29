馬克宏捍衛諷刺漫畫 伊朗批評為愚行

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（法新社德黑蘭28日電） 法國總統馬克宏捍衛諷刺漫畫以宗教為題材的表達自由，引發眾多穆斯林憤慨，伊朗領袖也批評馬克宏的「愚行」。

法籍教師帕第（Samuel Paty）因在公民課上向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的諷刺漫畫，10月16日在巴黎郊區遭斬首。此案發生後，馬克宏（Emmanuel Macron）一直強力捍衛世俗價值和以宗教作為嘲諷題材的權利。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天稱這是「愚行」，對曾支持馬克宏的法國選民來說也是「侮辱」。

哈米尼在個人官網寫下一段給「法國年輕人」的話，他表示：「問問你們的總統，他為什麼以言論自由為名，贊成侮辱神的信使？言論自由代表侮辱嗎？尤其對象是一位神聖的人物。」

哈米尼還說：「這個愚行對支持他的選民理智來說，難道不是一種侮辱嗎？」

馬克宏的態度在一些穆斯林居多的國家引發抗議及抵製法國貨的聲浪，伊朗高階官員紛紛抨擊馬克宏，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天就警告說，侮辱穆罕默德是「不道德」之舉，可能助長「暴力和流血」。

數百名群眾今天在法國駐伊朗德黑蘭大使館周邊示威，有些人手持布條，上面寫着「馬克宏可恥」，還有人焚燒馬克宏肖像。

© 2020 AFP