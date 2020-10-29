馬克宏捍衛諷刺漫畫 科威特擴大抵製法國貨

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（法新社科威特市28日電） 法國總統馬克宏捍衛諷刺漫畫以宗教為題材的表達自由，引發眾多穆斯林憤慨。在科威特，抵製法國貨的行動正在擴大。

法籍教師帕第（Samuel Paty）因在公民課上向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的諷刺漫畫，10月16日在巴黎郊區遭斬首。此案發生後，馬克宏（Emmanuel Macron）一直強力捍衛世俗價值和以宗教作為嘲諷題材的權利。

在科威特，抵製法國貨的行動持續擴大。一家大型連鎖商今天表示，由於馬克宏出言捍衛諷刺畫、侮辱伊斯蘭，多數分店已把法國貨下架。

這家大型連鎖商名為「消費者合作社聯盟」（Union of Consumer Co-operative Societies），旗下69家店中，已有60家拒售法國貨，其餘幾家也很快會跟進。

聯盟主席季什悌（Fahd al-Kishti）說：「我們會停止銷售所有法國產品和品牌，以及與法國有關的（商品）。」

他表示，做了決定就不會收回，除非穆罕默德不再受「侮辱」。

科威特自23日起出現抵制運動，到今天，從照片可以看出，原本擺放法國食品、香水和化妝品的貨架上已經空無一物。

季什悌還說，店裡停售了超過2000種日常品項，包括乳酪和礦泉水。

© 2020 AFP