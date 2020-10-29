馬紹爾首報COVID-19確診案例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬紹爾群島馬久羅28日電） 位於太平洋的馬紹爾群島證實出現第一批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，不再是全球少數沒有疫情的國家之一。

馬紹爾群島共和國政府今天晚間宣布，瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）美軍駐防地有2名工作人員，昨天搭乘來自夏威夷的軍機抵達之後，接受新型冠狀病毒檢測呈陽性反應。

這兩人分別是35歲女性與46歲男性。馬紹爾政府強調，他們在馬紹爾期間都沒有跟社區接觸。根據聲明：「我們能向民眾保證，這完全是邊界上出現的案例，在隔離期間就被發現，目前他們還在隔離中。」

這兩名確診美國人從夏威夷出發前，檢驗結果都呈陰性，兩人都沒有癥狀。

馬紹爾群島大約位於澳洲與夏威夷中間，為了防堵新型冠狀病毒入侵，政府在3月初關閉邊界。

儘管經濟代價沉重，太平洋各島國仍迅速關閉邊界。他們憂心本身衛生基礎建設不彰，可能特別容易受疫情所害。

因此吉里巴斯、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉、薩摩亞、東加、吐瓦魯、萬那杜等偏遠島國與領地，據信仍未出現確診案例。索羅門群島已於10月初失守。

馬紹爾自6月起稍稍鬆綁限制措施，允許部分人士入境，主要是美軍基地的工作人員，但他們必須在瓜加林駐地嚴格隔離3周。

© 2020 AFP