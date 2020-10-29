2021年波士頓馬拉松 至少延至明年秋天登場

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（法新社紐約28日電） 波士頓田徑協會（Boston Athletic Association, BAA）今天宣布，鑒於疫情考量，原訂明年4月開跑的2021年波士頓馬拉松（Boston Marathon）將延期至當年稍晚登場。

主辦單位希望能在今年底前宣布新日期。波士頓馬拉松身為備受世界矚目的馬拉松賽事之一，今年受疫情影響，開賽124年來首度取消賽事。波士頓馬拉鬆通常在每年4月的第3個星期一開跑，吸引成千上萬全球好手慕名參賽。

然而，BAA今天發表聲明，確定延後明年的波士頓馬拉松賽事，「至少延後到2021年秋天」，目前尚未訂出明確新日期。

BAA表示，將繼續與公共衛生、市府與州府官員密切商討，決定該如何重啟賽事。

BAA執行長格里克（Tom Grilk）說：「參賽選手、志工、場邊觀眾與社區居民的安全是首要考量，我們會持續評估賽事的所有要素，包括可能限縮場地規模或改在周末舉行。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重挫世界各大馬拉松今年賽程。波士頓、柏林、芝加哥與紐約馬拉松全數取消，10月剛跑完的倫敦馬拉松（London Marathon）縮小賽事規模，僅開放給專業選手參賽。（實習編譯：張懷�u/核稿：劉學源）

© 2020 AFP