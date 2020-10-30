全球COVID-19超過4510萬例確診 逾118萬人病歿

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（法新社巴黎30日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日11時（台灣30日晚間7時），全球至少118萬2840人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4510萬5670例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3020萬9500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球29日通報新增7040人病歿、54萬7647起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1021死）、印度（563死）與巴西（513死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬8675人病故、894萬7830例確診，至少355萬4336人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬8969人喪生、549萬4376例確診）、印度（12萬1090人喪生、808萬8833例確診）、墨西哥（9萬773人喪生、91萬2811例確診）及英國（4萬5955人喪生、96萬5340例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有104人染疫喪命；其次依序為比利時（98人）、西班牙（76人）、巴西（75人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計39萬8833死、1119萬6651例確診；歐洲累計27萬3520死、996萬585例確診；美國和加拿大共計23萬8743死、917萬5573例確診。

亞洲共計16萬9367死、1045萬387例確診；中東地區共計5萬9022死、252萬6744例確診；非洲共計4萬2334死、176萬1303例確診；大洋洲共計1021死、3萬4435例確診。

© 2020 AFP