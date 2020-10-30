史嘉蕾喬韓森再為人妻 嫁喜劇演員柯林約斯特

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（法新社洛杉磯29日電） 「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森3度嫁為人婦，與喜劇演員柯林約斯特低調完婚，兩人婚訊在今天公布。

去年片酬最高的女演員，在漫威（Marvel）超級英雄系列電影「鋼鐵人2」（Iron Man 2）、「復仇者聯盟」（The Avengers）中飾演「黑寡婦」（Black Widow）的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），透過慈善送餐團體Meals on Wheels公開她的婚事。

該團體在Instagram上表示，兩人在「至親好友的見證，並遵守2019冠狀病毒疾病（COVID-19）安全防疫措施下」完婚。

貼文寫道，「他們的新婚願望，是盼藉支持美國Meals on Wheels，在爆發疫情這個艱困的時刻，幫助弱勢長者改變處境」，並邀請大家捐獻。

史嘉蕾喬韓森的經紀人證實了這項消息。

35歲的史嘉蕾喬韓森在和38歲的電視綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）編劇暨演員柯林約斯特（Colin Jost）交往兩年後，於2019年5月訂婚。

這是柯林約斯特首次結婚。出生在紐約的史嘉蕾喬韓森則是有過兩段婚姻，曾嫁給加拿大男演員萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），並曾和法國商人多瑞克（Romain Dauriac）結婚且育有一女。

童星出身的史嘉蕾喬韓森，在演了一系列兒童角色後，主演導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）2003年的浪漫愛情喜劇「愛情不用翻譯」（Lost in Translation）受到矚目。該片曾獲奧斯卡金像獎最佳原創劇本獎等獎項的肯定。

之後史嘉蕾喬韓森開始接演A咖角色，包括在8部漫威電影中飾演「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫（Natasha Romanoff），賺進5600萬美元，成為2019年美國雜誌「富比世」（Forbes）評比，片酬最高女演員的第一名。

在第92屆奧斯卡金像獎中，史嘉蕾喬韓森以「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）獲最佳女配角獎提名，並以「婚姻故事」（Marriage Story）獲最佳女主角提名。

除了演戲，史嘉蕾喬韓森也大力為女性發聲，她是最早參與並資助致力對抗職場性別歧視與性騷擾的「時間到了」（Time's Up）運動的其中一人。

© 2020 AFP