疫情衝擊 日本航空預估年度凈損恐逾658億元

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（法新社東京30日電） 日本航空公司（Japan Airlines ）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球空中運輸停擺，日本航空預估本年度凈損超過2400億日圓（約新台幣658億元）。

日本市佔率第2大的日本航空今天表示，截至明年3月底止的會計年度凈損，料介於2400億日圓至2700億日圓。

日本航空在聲明稿中表示，因為疫情的關係，營運受到空前的衝擊，陷入艱困的處境。「很多國家和地區仍未出現疫情傳播減緩的跡象，因此國際乘客需求的復蘇難以估計。」

日本航空在4至9月的半年度凈損1610億日圓，和去年同期獲利542億日圓相比，大幅衰退。

同一時期的營收衰退74%，來到1948億日圓；營運虧損達2240億日圓。

日本航空表示，國內需求開始攀升，但全面恢復還需要一段時間。

日本最大航空公司全日空（ANA Holdings）本周稍早公布，本年度凈損料創下48.7億美元（約新台幣1393億元）的新高紀錄。

日本媒體報導，全日空擬透過凍結招募的方式，裁減3500個職缺；日本航空也決定明年停止招募新人。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP