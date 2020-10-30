美同意售阿聯F-35戰機 恐撼動中東軍力均衡

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（法新社華盛頓29日電） 美國國會今天收到通知，政府已同意出售金額逾100億美元（約新台幣2860億元）的最先進戰機F-35給阿拉伯聯合大公國，以酬謝阿聯承認以色列。

美國國會幕僚表示，川普政府在這項非正式通知說，政府已批准出售50架F-35戰機給阿聯，估計金額為104億美元。以色列目前也訂購50架F-35戰機，兩者數量相當。

民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）指出，如果這項軍售在國會通過，可能會「大幅改變波斯灣地區軍力均衡，影響以色列的軍事優勢」。

參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德茲（Robert Menendez）對此項軍售表達疑慮，指川普倉促達成協議，未充分考慮後果。

梅南德茲表示：「聲稱以色列將維持優勢，同時提供阿布達比當局與以色列等量的先進匿蹤戰機，這兩者根本互相抵觸。」

阿聯在中東地區日益強勢，包括對葉門及利比亞。阿聯在上月達成承認以色列的里程碑協議前，早已要求美國售予F-35戰機。

繼阿聯之後，巴林及蘇丹也採取與以色列關係正常化的類似行動，但以色列長期反對美國出售最先進戰機給任何阿拉伯國家，包括已與以色列簽署和平條約的埃及和約旦。

在以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）造訪五角大廈，獲美保證將維持以色列軍事優勢後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周表示不反對美國對阿聯的這項軍售。

美國向波斯灣地區出售武器，都須不抵觸數十年來美國與以色列的協議，即不能破壞以色列「軍事上質的優勢」，保證以色列裝備的美製武器「性能優於」鄰邦的同款美製裝備。

由於受限須確保以色列軍事優勢，美國過去拒絕出售F-35戰機給阿拉伯國家；以色列已擁有大約24架F-35。

阿聯是美國在中東最親密的盟邦之一，早已表明有意購買F-35。在阿聯同意與以色列關係正常化時，美國私下允諾阿聯有獲得F-35的機會。

知情人士透露，一項可行辦法是讓以色列防空單位具備偵測到阿聯F-35的技術，意即化解阿聯F-35的匿蹤能力。國防專家表示，賣給阿聯的F-35性能應會比以色列的F-35低。

© 2020 AFP