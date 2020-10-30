美國總統大選前不安氣氛濃 亞股收盤挫低

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（法新社香港30日電） 歐洲和美國近期新冠肺炎染疫人數激增，迫使各地紛紛恢復封鎖措施，嚇壞投資人。另外，美國總統大選即將在下周投票，不確定性也影響市場信心。亞洲股市今天收盤普遍重挫。

儘管美國股市昨天收盤有不錯表現，美國公布的最新經濟成長數據也優於預期，但亞股交易商未受激勵。

分析師警告，2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情再起，而美國若又未能通過新的振興方案，恐怕會令經濟復蘇中斷。

北半球多國政府為控制第二波疫情被迫採取行動，包括法國11月幾乎全國封鎖，德國實施嚴格防疫措施，還有數個國家恐怕會步上後塵。

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）昨天警告，歐元區面臨未來數個月艱困情勢，經濟「失去動力速度比預期快」，且面臨的風險「顯然傾向走下坡」。

眾人目光如今聚焦在11月3日登場的美國總統大選投票。外界預期民主黨候選人拜登（Joe Biden）將入主白宮，民主黨也可能橫掃聯邦參眾兩院。觀察家表示，果真如此，美國將通過規模龐大的新一輪振興方案。

不過，交易商仍焦慮擔憂，美國總統川普可能對任何緊繃的選舉結果提出挑戰。保德信金融（Prudential Financial）分析師克羅斯比（Quincy Krosby）便表示：「大選前市場波動將加劇。」

香港股市今天收盤重挫2%，首爾股市挫跌2.6%，東京和上海股市皆收跌1.5%，新加坡股市收低1.1%，台北股市收跌0.9%，雪梨、威靈頓、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP