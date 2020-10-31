中東、南亞爆反法示威 痛批馬克宏褻瀆先知

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（法新社達卡30日電） 南亞地區穆斯林不滿法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近來捍衛以伊斯蘭先知穆罕默德為題材的諷刺漫畫，數萬人今天走上街頭宣洩對法國的怒火。

孟加拉首都達卡（Dhaka）逾萬群眾於今天禱告會後走上街頭，這是達卡5天以來爆發的第2波反法示威遊行。群眾要求抵製法國產品，高呼「我們都是先知的士兵」，還有人焚燒馬克宏的人偶。

與此同時，巴基斯坦最大城喀拉蚩（Karachi）也有約一萬人在今天禱告會後遊行，原本是要慶祝穆罕默德生日，轉為反法示威。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的另一場示威也愈來愈混亂，群眾對警察扔擲石塊，警方則以催淚瓦斯控制局勢。

約2000名示威者走向法國駐巴基斯坦大使館，他們移開原本作為路障的裝運貨櫃箱，大喊「驅逐法國狗」、「斬首褻瀆者」，但在抵達大使館前就被擋下。

參與遊行的34歲貿易商艾克巴（Rasheed Akbar）說：「他們怎麼敢不尊敬我們的先知？身為穆斯林，我已準備以生命捍衛先知的榮譽。」

阿富汗西部城市赫拉特（Herat）也爆發數千人示威活動，群眾高喊「法國去死」、「馬克宏去死」。

數千名巴勒斯坦人在祈禱會後，於耶路撒冷舊城區的伊斯蘭第3大聖地、艾格撒清真寺（Al-Aqsa）聚集。

北非國家利比亞首都的黎波里（Tripoli）的示威群眾踐踏法國國旗，電視台轉播在全國各地爆發的遊行，穆斯林神職人員也於談話節目上批評「對先知的攻擊」。

巴黎郊區一名教師在講授言論自由的課堂上展示「查理周刊」（Charlie Hebdo）有關穆罕默德的嘲諷漫畫，本月稍早遭不滿的伊斯蘭極端分子當街刺殺斬首，舉世震驚。馬克宏仍捍衛這類爭議漫畫的出版權，引發伊斯蘭世界的不滿。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP