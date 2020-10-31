全球冠狀病毒疫情逾4565萬例確診 近119萬人病亡

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（法新社巴黎31日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間31日11時（台灣31日晚間7時），全球至少118萬9892人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4565萬850例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3042 萬5200人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球30日通報新增7365人病歿、55萬8737起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（919死）、印度（551死）與法國（545死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬9710人病故、904萬8177例確診，至少357萬8452人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬9477人喪生、551萬6658例確診）、印度（12萬1641人喪生、813萬7119例確診）、墨西哥（9萬1289人喪生、91萬8811例確診）及英國（4萬6229人喪生、98萬9745例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有104人染疫喪命；其次依序為比利時（99人）、西班牙（77人）、巴西（75人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計40萬599死、1125萬9360例確診；歐洲累計27萬6474死、1024萬7076例確診；美國和加拿大共計23萬9820死、928萬176例確診。

亞洲共計17萬108死、1051萬2093例確診；中東地區共計5萬9178死、253萬9533例確診；非洲共計4萬2691死、177萬8088例確診；大洋洲共計1022死、3萬4530例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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