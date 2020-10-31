法國總統捍衛爭議漫畫 犯穆斯林國家眾怒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社達卡30日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近來捍衛以伊斯蘭先知穆罕默德為題材的諷刺漫畫，引發諸多穆斯林國家不滿。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）控訴馬克宏攻擊穆斯林的信仰，呼籲穆斯林國家合作對付在歐洲日益增長的「恐伊斯蘭症」。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）辦公室矢言將針對「查理周刊」另一幅漫畫採取「法律和外交行動」。這幅漫畫描繪艾爾段穿着內褲，一手拿着啤酒，一手掀起女人的裙子。

土耳其新聞電視台NTV報導，安卡拉當局已召見法國大使館一名資深外交官。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稱馬克宏捍衛諷刺漫畫之舉「愚蠢」，對投票給他的選民也是種「侮辱」。

至於在印度，具印度教民族主義色彩的政府力挺馬克宏，屬於少數的穆斯林社群領導人則呼籲抵製法國產品。

巴黎郊區一名教師在講授言論自由的課堂上展示「查理周刊」（Charlie Hebdo）有關穆罕默德的嘲諷漫畫，本月稍早遭不滿的伊斯蘭極端分子當街刺殺斬首，舉世震驚，馬克宏仍捍衛這類爭議漫畫的出版權。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP