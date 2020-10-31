防疫紓困中小企業貸款 Fed降門檻

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（法新社華盛頓30日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天再度擴大「中小企業貸款專案」範圍，降低申貸門檻條件，讓因疫情受創的中小型企業與非營利組織能更容易取得貸款。

今年6月啟動的「中小企業貸款計畫」（Main Street Lending Program）是聯準會迄今實施過最複雜的計畫之一，將透過參與計畫的金融機構向疫情爆發前體質良好、員工人數在1.5萬人以下，或營收不超過50億美元的企業提供貸款。

在民主黨國會議員與白宮協商未能突破僵局、國會新紓困方案仍未出爐之際，聯準會的作法可稍解尋求協助企業的燃眉之急。

先前通過的2.2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），當中有許多項目已經失效，而在11月3日總統大選之後的新替代方案，將來通過機會仍在未定之天。

這次聯準會調低貸款最低額度，從原訂的25萬美元調降為10萬美元。

到9月30日，聯準會已貸出近400件、總額37億美元的貸款，但申請額度在100萬美元以下案件卻不到10%。使得聯準會相關計畫挨轟，批評者不滿聯準會疫情期間對股市大戶和大型企業提供的協助多於對小型企業。

© 2020 AFP