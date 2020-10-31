WHO：國際專家與中方召開首場病毒起源會議

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（法新社日內瓦30日電） 世界衛生組織今天表示，國際專家已與中國方面開完第一次視訊會議，宗旨是調查新型冠狀病毒的動物起源。WHO專家坦言有迅速行動的政治壓力，但重點是取得完善的科學結果。

數月來，世界衛生組織（WHO）一直努力要派遣一組包括流行病學家、動物衛生學者在內的國際專家團隊，前往中國協助調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的動物起源，並探究這種病毒傳染給人的途徑。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在視訊新聞簡報會中表示，WHO持續「確認病毒起源，以防未來再度爆發疫情」。

WHO今年7月派出先遣團隊赴北京，為未來的調查工作預做準備，但目前還不清楚何時能派遣陣容更盛大的科學家團隊前往中國展開流行病學研究，以便找出最早被感染的患者，和他們的感染來源。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）說，專家團隊首先需要檢視所有已完成的研究，好讓未來實地調查時，可以在已知的基礎上處理未知的問題。

但他指出，這種調查非常複雜，可能需要很長時間，例如專家過去探究中東呼吸道癥候群（MERS）和嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）等疾病時，得花上好幾個月、甚至好幾年才能確定動物起源。

WHO先前因處理疫情行動不夠迅速而飽受抨擊，尤其美國總統川普政府指責WHO向中國卑躬屈膝。

萊恩坦承，要迅速採取行動的政治壓力很大，但以最有可能獲致最佳結果的方式向前邁進，也至關重要。

他說：「我們需要的是…最好的答案，而不只是滿足速度的政治需求的任何答案。我們要的是儘可能完善的科學結果，導出儘可能確實的疾病起源證據，因為這很重要。」

萊恩強調，「在充滿政治紛擾的環境中，很難執行這項工作」，但科學家正在盡最大努力，確保以最嚴謹的科學，正視這場全球必須共同面對的災難性疫病。

科學家認為，新型冠狀病毒是從動物傳到人類身上，可能發生在販售外來動物肉類的湖北省武漢市生鮮市場。

一般推測，新型冠狀病毒源自蝙蝠，但在病毒從蝙蝠傳到人類身上的過程，中間經過哪些動物宿主，目前仍未可知。

© 2020 AFP