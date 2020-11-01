嚴格防疫杠總理 昆士蘭州長選戰告捷

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（法新社布里斯本1日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中力行嚴苛防疫，為此不惜杠上總理的昆士蘭州州長的政府在地方選戰中告捷，自己也成澳洲史上第一位贏得3個任期的女性。

昆士蘭州是大堡礁的故鄉，因怡人天氣而有「陽光之州」美譽。昆士蘭州州政府因在澳洲爆發疫情後決定關閉州界、將病毒隔離在外，而成為全國防疫口水戰場。

昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）因為施行關閉州界、保持社交距離等嚴苛防疫措施，導致當地旅遊業重創，並招致總理莫里森（Scott Morrison）和他保守派中央政府的抨擊，但她昨天深夜仍宣稱拿下勝選。

這一勝，讓帕勒榭成為澳洲史上第一位贏得3個任期的女性；到了2021年中，她也將成為澳洲史上在位最久的女性行政首長。

澳洲這場疫情肆虐以來的首場重大地方選舉，被視為如何因應新型冠狀病毒的風向球。

選前，澳洲自由黨籍的總理莫里森花一周時間在昆士蘭替自家候選人佛克林頓（Deb Frecklington）站台催票，說國家經濟要復蘇，各州就有必要開放邊界。效果顯然有限。

在控制2019冠狀病毒疾病疫情上，澳洲成果相對成功，確診病例累計僅略高於2萬7500例、死亡病例907例。

© 2020 AFP