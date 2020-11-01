支持諷刺漫畫言論惹議 馬克宏急上半島電視澄清

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎31日電） 法國總統馬克宏近日支持諷刺漫畫的言論激怒阿拉伯世界，引發激烈反法聲浪。他受訪時表示，自己的話被謊言斷章取義，希望風波能儘快平息。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日針對支持諷刺漫畫的言論，導致部分阿拉伯穆斯林國家不滿與反彈，引發外交關係緊張，因此決定接受半島電視台（Al Jazeera）專訪，親自澄清。

長達55分鐘的專訪中，馬克宏首先表示，「即使法國也曾經歷過恐怖攻擊，但這是國際上首次出現如此強烈的反法聲浪，這一切都是因許多誤會而來，我希望藉此澄清」。

他重申法國模式的基石，「就是共和國價值、新聞自由、繪畫與創作諷刺畫的自由」。他說：「我了解人們可能會被這些諷刺畫嚇到，但我永遠無法接受用它來合理化暴力。」

馬克宏說：「他們說我『支持羞辱先知的漫畫』，我從沒這麼說過…首先這些諷刺漫畫嘲諷所有宗教，沒有針對哪個宗教，此外還有所有領袖。再者，我保護這個權利，因為這就是我的角色。」

馬克宏也藉機澄清，他並沒有污名化穆斯林的意圖，只是想要對抗法國境內的恐怖主義。

在他看來，伊斯蘭世界的反應來自於太多的謊言，「讓人以為我支持這些漫畫，但我支持的是在法國可以自由書寫、思考、繪畫，因為我認為這很重要，這是我們的權利，我們的自由」。

此外，馬克宏表示，部分伊斯蘭國家抵製法國貨品的行動很「荒謬」與「無法接受」，但他了解發動抵制的部分團體與領袖，都是被謊言所誤導。

© 2020 AFP