歐巴馬為拜登站台 稱美國大選攸關生死

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（法新社華盛頓31日電） 美國總統大選即將於數天後登場，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）找來前總統歐巴馬站台，歐巴馬痛批總統川普防疫不力，表示這場選戰是「攸關生死之事」。

鑒於這場總統大選成敗事關重大，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的破壞性衝擊，目前已有破紀錄的9000萬人提前投票，這場競爭激烈的選舉可望迎向至少一世紀來的最高投票率。

病毒迄今已奪走逾23萬美國人生命，摧殘這個全球最大經濟體，全美各地染疫人數屢創新高。

拜登與堪稱全美最受歡迎的民主黨籍人士、前總統歐巴馬連袂於密西根州弗林特（Flint）登台亮相，忙着在這個川普2016年險勝的州刺激選民投票。這是兩人在這次競選過程中首度同框。

拜登向支持者表示，「是時候讓唐納．川普打包回家了」。

歐巴馬分別在弗林特和底特律說了重話，指川普當初若採取和鄰國加拿大類似的防疫手段，就有14萬美國人不必冤枉送命。

歐巴馬說：「這並非只是互相謾罵的競賽，也不是什麼運動賽事，而是攸關生死之事。」

拜登也表示：「我們已經受夠混亂、推文、憤怒、失敗和拒絕扛責。」

不論誰是這場選舉的最後贏家，勢必會讓支持輸家的數以千萬計選民陷入痛苦失望。拜登陣營宣布，拜登將於選舉日當晚在家鄉威明頓（Wilmington）向全國發表演說。

拜登競選副手賀錦麗（Kamala Harris）則在另一個至關重要的搖擺州佛羅里達州造勢。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP