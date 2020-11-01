相隔5個月 澳洲再現COVID-19單日本土零確診

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（法新社雪梨1日電） 澳洲衛生部長韓特今天宣布，過去24小時境內並無新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土傳染病例。引發澳洲網友紛紛上網慶祝6月初以來首見單日「全國零確診」。

韓特（Greg Hunt）表示，他接獲國家事故中心（National Incident Center）通報，截至昨天晚間8時，過去24小時境內並未發現本土傳染病例。

澳洲上次達到本土零確診的里程碑，得回溯到6月9日。但其後在維多利亞州（Victoria）爆發第二波疫情，導致州政府必須對首府墨爾本的500萬居民實施嚴格的封鎖及宵禁措施。

韓特今天在推特發文表示：「謝謝我們所有優秀的醫療和公共衛生人員，尤其感謝澳洲人民。」

澳洲網友昵稱今天的無本土病例是「全國甜甜圈」（象徵數字零），靈感來自維多利亞州最近慶祝單日無新增本土傳染病例，當地人昵稱為「甜甜圈日」。

不過，在澳洲邊境隔離設施安置的國外入境旅客當中，仍出現數量不多的境外移入確診病例。

澳洲全國目前尚未痊癒的COVID-19病患只剩不到200人。自疫情爆發以來，澳洲累計通報2萬7500多宗確診病例，其中907人病歿。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP