魁北克攻擊案 警方稱應是出於個人動機作案

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（法新社蒙特婁1日電） 加拿大魁北克市老城區在萬聖夜驚傳持劍刺人案，造成2死5傷。當地媒體報導，涉嫌男子策畫本案長達1年半；警方情報則指出，無跡象顯示他除了個人動機外，還有別的行兇理由。

根據警方，魁北克市老城區（Old Quebec）昨夜的攻擊案，發生在觀光勝地芳緹娜城堡飯店（Chateau Frontenac）和魁北克省議會「國民議會」（National Assembly）附近多個地點。

魁北克市警方發言人多雍（Etienne Doyon）在媒體簡報會上表示，涉嫌作案男子年約25歲，手中持劍，身穿「中世紀衣服」。

警方推文並寫道：「依據我們的初步資訊，沒有跡象顯示嫌疑人除個人動機以外，還有任何作案理由。」

根據魁北克「太陽報」（Le Soleil）引述3名目擊者說法，男子先在芳緹娜城堡飯店附近「割喉」殺害第一人，現場留有「大量鮮血」。接着他循城牆路（Rue des Remparts）前進，沿途殺害第2人，再到舊港（Old Port）刺傷其他被害人。

魁北克居民拉柯斯特（Karin Lacoste）說，她在晚上11時左右去超商買東西，看到好幾名身穿防彈背心的武裝員警。她告訴LCN新聞頻道：「有人跟我說『快跑回家，因為有個殺手在遊盪，還殺了人。』…我真的嚇壞了。」

多雍表示，警方在晚間10時30分左右接獲報案，派遣數名員警前往現場，在老城區街道上搜索之後，於今天凌晨1時前不久在舊港附近逮捕涉嫌作案男子。男子在被制伏後送往醫院進行評估。

警方已正式確認男子身分，但尚未公布，也未說明他是否本已有案在身。

多雍並提到5名傷患的傷勢輕重程度不一。警方沒公開被害者年齡等任何身分細節。

太陽報報導，涉嫌男子戴着黑色面罩向警方投降，在被捕當下，他躺在地上、赤着腳且體溫過低。報導還提到，男子策畫這起攻擊案的時間長達1年半。

警方要求魁北克市民在調查進行期間，待在室內鎖好門。數個區域都被重重警力封鎖。

獨立記者普魯斯特（Jordan Proust）則告訴法新社，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，老城區街道在攻擊案發生當下很安靜。他說：「慶祝萬聖夜的孩子多半下午就慶祝過了。」

© 2020 AFP