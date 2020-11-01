3、10、35+435、270代表什麼 從數字看美國大選

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓31日電） 2020美國總統大選持續刷新歷史，提前投票、廣告開支等等都在締造紀錄。以下列舉幾個重要數字，從數字來觀察美國大選。

● 3

11月3日：美國大選將於這天正式登場，選民除了選出未來4年總統，也將選出新一屆國會，這次國會總共改選470個席次，包含參議院100席中的35席及眾議院全部435席次，此外也是多州與地方選舉的投票日。傳統上，大選日都設在11月第一個星期一之後的星期二。

●10

10個關鍵州：總統大選預料會由10個關鍵州決定，其中賓州、威斯康辛州、密西根州、佛羅里達州、愛阿華州和俄亥俄州是川普2016年勝選關鍵，而民調顯示，拜登（Joe Biden）今年可能在喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州和德州拉走共和黨的得票。

●35+435

除了投票選總統，美國選民也將選出第117屆國會成員，聯邦參議院有35席、眾議院則將選出435席。

目前眾院由民主黨控制，如果拜登當選，民主黨又能再奪得參院，民主黨就能繼歐巴馬上任初期以來，首次手握華府所有重要的聯邦權力。

●270

美國民主是由「選舉人團」這個特殊機制決定，選民並非直接投票給心目中的總統候選人，而是投給代表民主黨或共和黨（或其他政黨或參選人）的538個選舉人，再由得到最多選票的一組選舉人行使總統投票權。

要贏得白宮，候選人必須得到選舉人票的絕對多數，270就是這個魔術數字。

各州的選舉人票，是看各州有多少國會議員決定。全美50個州各有兩位聯邦參議員，因此每州至少有兩張選舉人票，其他票數就看聯邦眾議員人數。

© 2020 AFP